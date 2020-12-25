【愛傳媒陳朝平專欄】紐籍機師（案765）未確實遵守防疫政策，導致「廣達女」（案771）染上新冠肺炎。

同時，案711也慘遭獵巫。對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，很多人將廣達女描述為「狐狸精」，劉宥彤說，若性別顛倒，大家應該不會說他是「狐狸男」吧？「這就是對女性的刻板印象！」

宥彤執行長請勿模糊焦點！廣達女換作是廣達男，且紐籍機師換成已婚女性機師，大家應該會稱呼廣達男是渣男，殆無疑問。獵巫廣達女，其實，無關性別刻板印象，而是事關防疫漏洞與全民健康。

廣達女遭獵巫，不是因為她的不倫之戀，而是因為她和紐籍機師合謀規避隱瞞了疫調，正如陳時中的自白——「天天在一起，怎麼會忘記足跡？」

就算紐籍渣男刻意隱瞞，與他耳鬢廝磨的廣達女，豈能毫無察覺？又豈能以私害公？紐籍渣男若是遵守防疫規範、循規蹈矩，廣達女如何會被獵巫？

不錯，社會的刻板印象，對於介入他人婚姻或是異國不倫戀，都是負面的。廣達女當初被伊朗裔紐籍機師「獵豔」的時候，心裡應該非常明白，只要她踏上這不倫之戀，無論動機為何，無論愛情堅貞與否，男女雙方都得揹上這原罪。

一旦事發且轉為公眾事件，兩人都須承擔被獵巫的風險!千萬別拿甚麼愛情是盲目當藉口來逃避責任！

其實，劉宥彤最該譴責的，不是網民的獵巫，而是指揮中心的畏首畏尾！又想討好層峰，又想諂媚外籍人士，又想繼續維繫政績不墜，於是乎，滿嘴胡柴，掩蓋事實真相，前言兜不攏後語，以至於體制外的專家和網民都不相信，自力救濟，不但獵了廣達女的巫，亂槍還打到了染疫的女機師！

謠言滿天飛，真假照片到處傳，連海外的網紅也橫遭波及！

劉宥彤與其譴責獵巫廣達女，不如花點心思，獵巫指揮中心吧！當然，身為老男人，我還真希望劉宥彤把那紐籍機師的真面目也給揭開來！

畢竟，防疫期間，容忍不守法，就是對自己殘忍！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)