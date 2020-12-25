長榮航空紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，造成2名同事及1名友人感染，導致台灣維持253天0本土確診病例破功，交通部長林佳龍25日出席「國道10號燕巢交流道改善工程」開工動土典禮時受訪表示，已和航空公司達成初步研議，未來機組人員擬將調整為7天居家檢疫，今日將送中央流行疫情指揮中心審查。

針對長榮航空紐西蘭機師造成台灣防疫破口，中央流行疫情指揮中心也下令要求航空公司檢疫措施，並訂定相關懲罰辦法，落實管理SOP。指揮官陳時中也下重話表示，這不只是航空公司內部管理，已經會影響社會安全，如果再不嚴格管理，管理不確切，那就延長居家檢疫。

林佳龍25日受訪指出，民航局和航空公司針對如何加強機組人員的健康管控已著手進行討論，並且提出改善措施，今日會送疫情指揮中心審查，原則上會針對航空公司負更大的責任，做好防疫追蹤和健康管理。

林佳龍說，機組人員因為工作性質較特殊，為確保防疫優先落實，但又讓他們有好的身心狀況執行任務，初步研議進行7天居家檢疫，期間如有執勤需要，也可執行飛航任務，居家檢疫外，對自主健康管理需有防疫追蹤、健康狀況監測，藉以詳細修正和落實防疫標準程序。

(中時 )