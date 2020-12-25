【愛傳媒王鳳奎專欄】很多朋友問我為什麼要當老師？特別是2012年我毅然辭去企業高薪的總經理職務回到學術界教書，期間有好幾次客戶或朋友主動找我擔任高階主管職務，我承認每次都心動不已，但最後還是決定留下來當個受人尊重的窮教授，主要原因是教職比較自由自在，彈性的工作時間可以讓我好好照顧高齡體弱的父母。父親對老師這份職業非常敬重，曾經因為大妹不願去考師範學院，而產生非常嚴重的父女衝突，父親也非常以我這個留美博士教授的兒子為榮。

我曾問父母是否記得國中時惹導師生氣而被從學校趕回家之事，二老不僅記得這件事，也對國中導師有深刻的印象。母親說當時導師擔心我是否真的回家，還主動打電話來問，而且她告訴母親當我背起了書包，沒有任何辯解就離開教室，她也著實嚇了一跳。父親則提到，當時帶我到學校向導師道歉時，導師認為我的行為「沒有教養」，這顯然刺激到一個向來以軍事教育嚴格管教小孩的父親，父親因此很不高興地回駁：「老師妳可以說我教得不好，可是不能說我的小孩沒有教養。」

父親拖著我向導師道歉的事件讓導師注意到我的存在，她似乎也瞭解了窮人家孩子在前段升學班讀書的鬱卒。隔了幾天，導師找我到辦公室，她似乎認為我是讀軍校的料，告訴我士官學校在徵召學生，她想推薦我，問我有沒有意願去讀士官學校，我回家後告知父親，但父親認為士校是書讀得不好的學生去讀的，因而拒絕掉。我知道父親對導師依然覺得抱歉不已，於是做了一件有違背他原則的事，他買了一盒月餅禮盒，要我拎去送給導師，這是我印象中第一次、也是唯一的一次，父親送禮給老師。又隔了一陣子，導師在班上宣佈，她改了一個非常女性化的名字。

之後我因為腳受傷無法到校上課，請假在家休養，導師在沒有知會我的情況之下，也帶了一份禮物來我家探視我，我因為當天去了榮總回診，所以沒有遇到導師，但是我相信導師目睹位於違章建築區的我家會相當震撼，應該會留下相當深刻的印象，她應該無法想像在這樣破爛不堪的六坪小木屋，我的父母怎麼扶養四個讀書還不錯的孩子。

國中畢業後，我考上成功高中，我家也搬離了違章建築區，從此沒有與導師以及班上同學有任何連繫，曾聽說班上有開同學會，我也不曾參加。直到1999年，我從美國回台灣結婚，在擬邀請賓客名單時，父母同時提出應該邀請國中導師，但我與導師都沒有連繫，沒有她的連絡資訊。後來父親告訴我，他背著我打電話到我就讀的國中，而導師因為早已轉到別的學校教書而沒有連絡上。

有朋友認為跟導師衝突這件事我委屈了（編註：見前一篇），但我從不覺得，反而認為這是生命中一個深刻的記憶，或許也對我從事教職起了潛移默化的作用。我的國中導師其實是非常認真負責的好老師，她因為沒有結婚，幾乎將她所有的心思精力都貢獻給學生。雖然我國中過得不算快樂，但是一直對國中導師心存感激。在那個年代，許多老師都是台灣貧苦人家出身但是非常優秀，從導師的名字我知道她也是，因為在師專或是師範學院讀書時不僅不用繳交學費，還有生活津貼，而且畢業後就有一份受社會敬重的職業，這是貧窮孩子最好的出路之一。

所以父親一直期待我家的姐妹考大學能夠考上師範學院，大妹從就是我們四個孩子最聽父母話的，當大妹考上東海大學，父親希望她能重考，父親認為她第一次就能考上東海，只要重考就一定能考上師範學院，而我大妹認為別人家女兒只要考上大學就放鞭炮慶祝，她對教書沒興趣，為什麼還要重考，為此與父親大吵一架，父親甚至動手打了她，至今大妹似乎對此衝突還耿耿於懷，即使她還是很孝順我父親。

現在世風日下，師道不存，以前是父母帶孩子去給老師打，現在是父母帶孩子去打老師。就像我讀國中時，大部分的父母經常主動要求老師管教自己的子女，即使打駡體罰也在所不惜，不像現在的父母，不僅不敬重老師，有些還會帶著子女到學校找老師算帳，甚至還恐嚇老師。

時代真是變了，老師自己要檢討，但我們這些即使有心教學的老師也必須特別小心，以免被無理的學生及父母「申訴」，甚至「管教」。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)