聯發國際(2756)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司成立於民國93年2月26日，實收資本額1.31億元，今年10月27日公開發行，主要從事餐飲連鎖業、食品及其他等業務。
聯發國際全球佈點遍及4大洲、16個國家、50座國際城市、超過300家門市，集團旗下餐飲品牌包括：Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理及Kampung甘榜海南雞飯。
該公司內銷比重16.5％，外銷83.5％。108年營收9.88億元，稅前淨利1.54億元，每股稅後盈餘9.89元。
(時報資訊)
聯發國際(2756)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司成立於民國93年2月26日，實收資本額1.31億元，今年10月27日公開發行，主要從事餐飲連鎖業、食品及其他等業務。
聯發國際全球佈點遍及4大洲、16個國家、50座國際城市、超過300家門市，集團旗下餐飲品牌包括：Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理及Kampung甘榜海南雞飯。
該公司內銷比重16.5％，外銷83.5％。108年營收9.88億元，稅前淨利1.54億元，每股稅後盈餘9.89元。
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