家長對孩子的性教育是門學問，資深藝人李㼈就在節目上分享，他不會特別避諱在孩子面前和老婆曬恩愛，而主持人小禎也分享，女兒Emma會在她上廁所時盯著她看，讓小禎看了心裡發寒，卻也機會教育，告訴女兒該如何保護自己的身體。

李㼈在節目《聽媽媽的話》上分享，他小時候曾經問過媽媽自己是從哪來的，媽媽當時回答：「你是從肚臍生出來的。」讓年幼的他感到驚嚇，認為肚臍很小，媽媽生出他一定很痛苦，因此感到內疚，小禎也透露，Emma有一段時間會一直盯著她上廁所，讓她感覺很不自在，「真是看了我心裡直發寒啊！」

親子專家陳安儀指出，性教育的意義不單只是認識器官，而是要讓孩子對身體自主權有所認知，對此，小禎也十分贊同，她表示之前Emma上完游泳課回家，提到老師會不小心碰觸到她的胸部，小禎第一時間是感到開心，女兒已經對自己的身體會產生危機意識，判斷哪些是不正當的觸碰。

小禎同時也教育Emma，以後如果和男生交往千萬不能拍裸露照片給對方，否則分手如果被外流後悔都來不及，沒想到Emma竟然搞錯重點妙回：「我又沒奶給人家看。」

(中時新聞網)