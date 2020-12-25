夜宿時代廣場，在水晶球、彩色紙片與絢爛煙火的陪伴下度過跨年夜是什麼感覺？Airbnb與那斯達克（Nasdaq）合作，在那斯達克總部戶外露臺搭起透明穹頂屋，由瑪麗亞．凱莉客串Airbnb房東接待，屆時房客可在水晶球正下方觀賞時代廣場遊客中心舉辦的所有現場轉播活動與演唱會，近距離感受倒數計時跨年瞬間，無法親臨紐約的台灣民眾可透過網路參加Airbnb線上體驗。

Airbnb與那斯達克的跨年體驗活動，包括欣賞瑪麗亞．凱莉的音樂表演；房客入住前獲得5,000美元（逾新台幣14.25萬元）購物金，可用於紐約第五大道與時代廣場周邊店家；享受由藝術家 Jason Douglas Griffin 、Brandon Friend 及小說家Jason Reynolds 聯手打造的室內休息室，欣賞世界各地跨年慶祝活動。

此外，還能暢玩閱讀區的各式桌遊，等待午夜鐘響，享用私人主廚準備的晚餐，或直攻紐約著名的Juniors 起司蛋糕，獲得由2020年時代廣場水晶球製作而成的閃亮水晶紀念品。

有意參加體驗夜宿時代廣場的旅客須是紐約市民，且目前仍住在紐約市，以新年價21美元（約合新台幣599元）申請預訂12月31日的一晚住宿，每個穹頂最多可供兩名房客入住。

(工商 )