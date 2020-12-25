女優坦言「成人世界」不好做 曝鏡頭下不為人知秘辛

網紅橫綱凱咪日前接受情色平台邀約擔任AV導演，找來H級辣模娃娃擔任女主角，拍攝「1女戰8男」的多人動作片在網上引發熱議，女主角娃娃接受《中時新聞網》訪問直率地說，片中大部分的性愛場面都是「真槍實彈」，並揭露拍攝AV不為人知的幕後秘辛。

在許多人的印象中，AV男優女優的工作是一邊享受一邊賺錢，，娃娃坦言「沒那麼容易」，由於攝影師很多時候要用第一人稱的視角去拍攝畫面，所以男優通常是會被鏡頭擋住看不到女優的，甚至有時還得疊在攝影師的臀部底下演出，真的很辛苦，而且拍攝時很多姿勢或角度都是為了畫面呈現，整個過程並不那麼舒服。

不僅如此，拍攝片場為了完整收音，並不會播放任何音樂來助興，同時身邊還會圍繞很多工作人員，現場氛圍其實是有點尷尬的，另外為節省拍攝時間，男優還得說硬就硬，完成導演的各項指令，壓力很大，這些都是很大的挑戰。

台灣情色平台女優 娃娃（攝影／廖映翔）

談到當初入行的機緣，娃娃表示，自己從小就對性愛抱有很大的好奇心，但是發現國內的成人片市場不是日本就是歐美，沒有翻譯根本看不懂，感嘆道：「片中人物講的語言，如果能聽得懂，那該有多好」，並表示自己是某年的聖誕節，因緣際會上傳影片，結果獲得不錯的銷量以及迴響，就毅然決然投入這份產業。她也看好未來華語成人片市場，發願自己有天也能變成明日花綺羅這樣的明星。

「你又不是新臺幣，不可能討好每一個人」，娃娃指出，要成為一位AV女優，除了外在條件，還得面對家人、親戚朋友的眼光，並有能夠承受社會輿論壓力的覺悟，「要知道從事成人娛樂產業，並不是大家完全認可的，但妳要知道自己在做什麼，並且要對這份工作保有熱情跟信心。」

「內心其實會比較不容易滿足與快樂｣，最後娃娃也提到這份工作帶來的職業傷害，因為自己在進行性愛的過程中，本來就會拍攝影片作為情趣，所以有時候會很難區分什麼時候是在工作，什麼時候在玩樂，可能就沒辦法保持一開始對於性愛的初衷，所以練習將兩者分開，是她現在要面對的課題。

(中時新聞網)