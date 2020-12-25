被港媒封為「新宅男女神」的樂宜（Lokyii）擁有34C火辣身材，去年她傳出和眼鏡店太子爺黃俊輝交往，卻因樂宜狂曬辣照引男友不滿，兩人一度分手又復合。昨(24日)逢平安夜，樂宜分享自己扮成性感麋鹿的照片，可見她穿著高衩泳裝，露出半邊臀部，令網友想入非非。

本名廖樂宜的樂宜2年前參加無綫電視綜藝節目《美女廚房》走紅，也曾演出電視劇《守護神之保險調查》，先前她無預警分享自己穿婚紗的照片，讓一票粉絲直喊心碎，以為女神要死會，但她後來受訪澄清只是在開玩笑，否認要嫁為人妻。

樂宜化身性感麋鹿。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

去年樂宜被直擊和眼鏡店太子爺男友黃俊輝赴泰國秘密旅遊，兩人戀情才曝光，傳聞因不滿女方愛分享性感照片，兩人曾分手後又搭上線，樂宜後來受訪承認有了男友，但沒同居，兩人交往兩年，最近都在家裡約會，又說男友並非出自豪門，「只是中上程度的家庭」。

樂宜擁有34C火辣身材。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

昨過平安夜，樂宜在IG曬出自己裝扮成麋鹿的照片，深V低胸裝讓雙峰呼之欲出，下半身又「下衣失蹤」，半邊屁股幾乎全露出，她寫下：「haha，聖誕快樂啊～hohoho」，粉絲則回應：「今晚男友應該很高興！」、「做妳男友多樂趣」、「性感小野鹿」、「快要流鼻血了」。

(中時新聞網)