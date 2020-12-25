受到新冠肺炎疫情影響，前三季金融市場震盪甚大，但隨著美國總統大選底定、新冠肺炎疫苗出現，勞動基金截至11月底已獲利1900餘億元，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹說，目前12月各項指標相較11月看起來更好、獲利可能會較11月更多。

劉麗茹表示，今年前10個月市場大起大落、十分震盪的環境，第四季起因為疫苗讓市場有了安定作用，而資金的部分依舊寛鬆，態勢看起來可以持續至明年，而疫苗應該可以在明年發生更大效果，只要沒有緊縮，金融環境來看是比較樂觀。

劉麗茹提及，目前勞動基金約有一半配置在海外、一半在國內，受到美金貶值的影響，的確在評價上會有所侵蝕，但這應該是一時的，但她也提及，以過去投資來看，海外平均占過去部位約42％、但收益卻達53％。

至於外界質疑勞動基金收益不如大盤，劉麗茹強調，如僅就勞動基金內的台股來看，截至今年10月底為止，同期台股大盤上漲4.57％，但勞動基金的台股收益率達8.3％，截至11月來看，大盤上漲14.38％，勞動基金整體國內達18.09％，自營的部位更高達24.74％的報酬率。

(中時 )