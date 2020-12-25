台灣曾經發生許了男女間感情生變，慘遭一方殺害的悲劇！33年前，高雄市某旅館發現一具女性遺體，死者是一名41歲祝姓女老師，死後被割掉頭顱扔在浴缸裡，這起命案傳出，引發社會震驚，經警方追查時，先從死者生前的交往情況著手，卻意外查出兇手是死者的乾弟張金清，原來兩人的關係早就超越乾姐弟的感情，女老師已婚，育有兩個小孩，在情慾糾葛下，男方想分手，女老師不答應，兩人吵架後，張金清萌生殺機，殺人後又怕遺體被認出，才會採取如恐怖的分屍手法。

1987年4月某日，發現無頭女屍的高雄這家飯店，當天一早，一名女服務人員傳出尖叫聲，她在打掃時發現浴缸躺了一個死去的女人，而且是個無頭屍，由於事情太大條，紙完全包不住火，消息很快傳到住宿客人的耳裡，每人都嚇破膽，趕著急退房。警方獲報到場後，很快查出無頭女屍是一名41歲祝姓女老師。

祝老師的頭顱當時包在一個被藍色垃圾袋裡，被張金清任意丟棄在燕巢基督公墓山坡上。（非事發示意圖／中時資料照）

祝老師是一所聾啞學院的老師，在學校其他老師的心目中，她是個教學認真的好老師，得知她遇害的消息，學校教職員和學生家長，震驚不已，不解的是，祝老師平常生活單純，已經結婚，育有兩個小孩，平時教完書下課，就是回家當家庭主婦，無法想像怎會慘遭殺害，還身首異處。

張金清用美工刀割下女師頭顱。（示意圖／中時資料照）

警方偵辦此案時，首先從祝老師生前的交友的情況開始查起，不久查出她與29歲乾弟弟張金清的感情很好。張金清當時在一家電機公司上班，警方訊問他時，還沒將他列為嫌疑人，結果他卻自己露出馬腳，由於神情越來越不對，案發當晚的行踨交代不清，也說不清楚如何認識祝老師與2人的平常互動，張金清最終自知紙包不住火， 坦承人是他殺的。

張金清坦承殺人後，警方接下來的重點尋找祝老師的頭，但他卻說忘了，警方於是押著他，開車沿著高雄縣燕巢一帶搜尋，由於沒有確切的地點，5、6部警車只能像無頭蒼蠅般，作地毯式搜尋，最後總算在燕巢基督公墓山坡上，找到了祝老師的頭顱。

祝老師的頭顱當時包在一個被藍色垃圾袋裡，被張金清任意丟棄在一旁，頭顱找到後，警方找出作案的工具、車輛、死者的東西，可是張金清不配合，在偵防車上開始裝累裝睡，但押解他刑警，仍硬拉馬他拉下車尋找，果真在燕巢一處芭樂園的竹籬芭旁，找到被丟棄的作案美工刀，後來又在張金清位於高雄市的住家附近，找到祝老師生前的衣服、手提袋，以及張金清做案用的橘色白色相間廂型車。

對於為何會用如此兇殘手段殺人棄屍？張金清供稱，他與祝老師雖然是乾姊弟，但感情已超越分際，而且對方已婚，還有兩個小孩，加上兩人年紀相差12歲，他提出分手，對方不肯，因為談判不成起口角，才會失去理智種下殺機。

這起無頭分屍案，起因於一段不倫姊弟戀，但讓社會大眾無法諒解的是，張金清一開始明知乾姐姐已經結婚，又有小孩，仍然超越了那條紅線，以致從情慾糾葛、，由愛生恨、再到殺人棄屍，最終犯下一步錯，步步錯的大錯。

(中時新聞網)