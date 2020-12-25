南方澳籍漁船「新凌波236」陳姓船長3個月前在釣魚台海域作業卻遭到日本公務船衝撞，引發國人關注，他疑似在22日落海失蹤，遺體在今（25）日被其他漁船發現，漁民將遺體打撈上岸後交由警方辦理後續的相驗事宜。

陳姓船長在3個月前因為在釣魚台海域西方14浬處作業，卻遭到日本海上保安廳公務船以船體衝撞，再度引發國內的保釣聲浪，不料陳姓船長如今卻傳出不幸事件。

海巡署北部分署第一岸巡隊蘇澳安檢所24日下午接獲民眾報案求助，指陳姓船長突然失去蹤影，經岸巡人員調閱監視畫面，發現疑似有黑色人影從船隻旁掉落，立即出動人車協尋，同時通報宜蘭縣政府消防局派員支援協助。

眾人在陳姓船長疑似落海處及附近搜尋，但都未發現身影，25日下午1點57分，「宏益福」號的外籍船員發現海上有一具屍體，立即透過岸上人員向南興安檢所通報，下午2點18分，經家屬確認後，證實就是失蹤多日的陳姓船長，遺體目前已先暫時安置在南興安檢所旁空地，後續由南方澳派出所辦理相驗事宜。

(中時 )