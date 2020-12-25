後備指揮部中校李志交盜賣口罩案，台北地院25日開庭，傳喚口罩工廠洪姓女負責人作證。洪女表示，國家開始徵收醫用口罩後，製作完成都是由軍方搬到門口清點，她再簽名確認，李男偷口罩她並不知情，是後來看新聞才知道這件事。

檢方起訴指出，後指部下轄某單位的李志交，今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，涉嫌利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，偷走1500片的醫療用口罩，部分轉賣獲利8000元，其餘則留著自用，涉犯貪汙重罪。

李男否認犯罪，辯稱他的口罩是跟弟弟拿的，聲請傳喚李弟。李弟今證稱，他平時在湯包店工作，休假時會幫忙無塵室維修工程，經常要用到口罩，因此有向姊姊的朋友等人團購，但都是非醫用的防塵口罩；哥哥確實曾向他要口罩，說要做公關，他因此給了近40盒，但具體給誰不知道，他沒有過問。

檢方則聲請傳喚洪女，洪女今證稱，她的工廠原本沒被政府告知徵收，後來被人檢舉囤積口罩，調查局就來查封，直到接獲徵收通知才解封，隔天軍方跟衛福部人員就來搬口罩，強調要將醫療用口罩「全面徵收」。

洪女說，她認得李志交，但不清楚李的軍階及實際工作內容，只看到他很忙碌，聯絡東聯絡西；她在廠內都忙著準備原料、維修機器，生產出來的口罩都是軍方搬出去門口清點、裝箱，然後再拿單據來給她簽，她認為每箱的口罩數量是固定的，簽名時只有點箱數，不會打開來算箱內實際數量，多裝少裝她也不知道，口罩被偷是後來看新聞才知道。

(中時 )