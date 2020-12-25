台股今天漲51.14點，收在14331.42點，成交值新台幣2127.6億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣69.55億元。

自營商買超12.94億元，投信買超3.87億元，外資及陸資買超52.74億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數反彈逾百點，主要是原物料族群持續發酵、半導體類股持續攻堅，儘管外資今天休假，不過量能預估仍有2300億元左右。1091225

(中央社)