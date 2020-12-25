中華職棒在4月12日領先全球職業賽事在台中洲際棒球場開打，於5月8日獨步全球開放球迷入場，獲得《時代雜誌》肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情期間，運動競賽也按下暫停鍵，台灣防疫穩定，中華職棒大聯盟及台中的中信兄弟主場洲際棒球場，成為國際首場開放球迷入場觀賽的體育聯盟，引起全世界體育迷關注，獲《時代雜誌Time》，評選為2020年度大事「最初與最後」里程碑。

運動局長李昱叡表示，今年於職棒賽事進行前，運動局邀集中華職棒大聯盟及相關單位召開防疫會議，並由市長盧秀燕場勘球場動線，逐一針對出入口量測體溫、動線規畫、排隊安全距離、球迷入場需戴口罩、手部消毒、不可隨意移動到其他區域等，進行妥善規畫，強調一切以防疫為重，讓球員專心賽事，球迷進場安心觀看球賽。

中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅睽違11年再次爭霸，首戰10月31日在台中洲際棒球場開打，市長盧秀燕受邀開球。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中華職棒在4月12日領先全球職業賽事在台中洲際棒球場開打，於5月8日獨步全球開放球迷入場，獲得《時代雜誌》肯定。

《時代雜誌》在台灣時間12月21日報導指出，自新冠肺炎爆發以來，中華職棒大聯盟是世界上第一個開打的體育聯盟，台中的中信兄弟主場洲際棒球場也是世界首場開放球迷入場觀賽聯盟，報導賽事精采，更讚賞國內及台中防疫有成。

李昱叡感謝各界防疫英雄的努力，台中因防疫措施完善，今年創下全球「四個第一」，包括全球第一場職業運動賽事在台中開打，全球第一場開放球迷入場觀賽的城市在台中，全球第一場職業運動選秀會「中華職棒選秀」在台中，而中華職棒總冠軍賽第一戰也在台中。

市府強調，將持續配合中央防疫規範並與各體育團體合作，滾動式調整各體育活動的防疫措施，讓選手與民眾均安心參與。

(中時 )