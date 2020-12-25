喜迎聖誕長假，周四美股提前收盤，投資人看好經濟前景，帶動三大指數收高。台股資金行情火熱，今日開漲26.7點，報14306.98點，隨後權值股及航運股再添動能，早盤一度漲逾百點，最高站上14400.83點，惟短線交投當沖熱，大盤衝高回落，最低下探至14296.97點，最終上漲51.14點或0.36%，收14331.42點，成交值2127.6億元。本周上漲81.46點或0.57%，周線連8紅。今日外資(不含外資自營商)買超52.7417億元，投信買超3.8759億元，自營商買超12.9376億元，三大法人買超69.55億元。其中，外資連3日買超，累計買超89.67億元，本周來累計買超94.16億元，本月來累計買超122.16億元。

今日集中市場漲多跌少，航運股一飛沖天，傳產不遑多讓，電子族群反彈，但電機、造紙、生醫股走疲。明年美西線長約價漲7成，航運股水漲船高，類股收漲3.77%，稱霸大盤。其中，陽明(2609)獲利爆衝，11月賺贏過去10年，股價直奔漲停；長榮(2603)收漲7.9%，萬海(2615)及四維航(5608)雙雙收漲6%以上。電器電纜股由華新(1605)、中電(1611)領軍，類股收漲2.06%，位居第二。其他電子收漲1.87%，拿下第三。紡織股收漲0.61%，集盛(1455)、怡華(1456)及三洋紡(1472)亮燈漲停。食品股的大成(1210)進軍植物肉、寵物食品市場，明年業績看俏，股價收漲2.78%。

電子權值股當中表現最亮眼的莫過於鴻海(2317)，因蘋果首款電動車Apple Car有望提前問市，鴻海股價先行慶祝，盤中一度衝上92.2元，寫今年1月底波段新高，最終上漲2.46%，收91.8元；鴻家軍乙盛-KY (5243)、正達(3149)、廣宇(2328)連袂走揚。裕隆(2201)與鴻海的合資公司鴻華先進亦有望切入Apple Car供應鏈，裕隆眉開眼笑，以漲停作收。台積電ADR收漲2.13%，報105.97美元，逼近歷史高點。權王台積電(2330)跟著開高至514元，一早即站穩所有均線之上，最高站上515元，終場小漲0.2%、報511元。股王大立光(3008)表現平淡，收在平盤價3260元。

題材股走路有風！面板供不應求、報價續揚，雙虎友達(2409)、群創(3481)營運可期，分別收漲3.77%、2.14%。MOSFET需求告急、警鈴大作，族群漲聲響起，其中富鼎(8261)收漲4.13%。紡織產品加工絲、尼龍產品調漲，力麗(1444)、力鵬(1447)第四季有「盈」面，分別收漲0.75%、2.65%。個股方面，旭富(4119)走出祝融陰霾，打開跌停、買盤進場，放量收漲2.81%。

今日外資放假去，內資趁勢作帳，集團股慓悍。5日RSI為60.76，10日RSI為61.22；9日K值為63.76，9日D值為60.33；20日乖離率為1.03。展望後市，距離2020年封關倒數4個交易日，有鑑於集團股輪動格局未縮，大盤不看淡，可望有個漂亮封關。日盛投顧則建議，短線布局上可留意造紙、鋼鐵、紡織、IC設計及資訊軟體等。

(時報資訊)