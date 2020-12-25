台灣大(3045)積極佈局5G應用，今(25)日舉辦「壯闊智慧高雄、展望南向新局」論壇，由台灣大、台灣西門子等國內外產業代表簽署合作備忘錄，大力推動高雄數位生活應用服務。

今年底台灣大在高雄都會區即達到近88% 5G覆蓋率，台灣大為高雄市量身打造全方位創新應用，包括預計在高雄的展演廳打造全台第一座影音數位匯流虛擬AR攝影棚，帶來沉浸式影音體驗；另外針對高雄市龐大機車族的需求，台灣大也與著名的機車產業代表宏佳騰共同研發機車數位儀表板，未來可針對即時路況提供預警，大幅提升機車騎士的騎乘安全。

台灣大企業用戶事業群副總經理劉建倫今日代表出席盛會並簽署MOU，劉建倫指出，本次成為高雄市在5G發展和應用上的合作夥伴，將以自身5G技術實力結合創新應用思維，集結5G生態圈合作夥伴共同協助高雄市邁向智慧城市，共同推動產業創新升級，搶得市場先機，將5G生態圈中所打造的解決方案輸出海外，朝向大東南亞市場布局，讓國際看見台灣的5G能量。

劉建倫透露，台灣大已針對高雄輕軌智慧防護及巡軌、智慧展演、智慧交通、智慧教育、智慧港口、智慧復健研發具體的5G應用服務方案，持續為高雄走向智慧城市而努力。

(時報資訊)