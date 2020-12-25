信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝）
信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝）
信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝）
信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝）

信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。

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(中時 )

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