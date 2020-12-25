信功挺台豬 開幕送500個包子 22:122020/12/25 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝） 信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。（鄧博仁攝） 信功為挺台豬商家，25日在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。 台壽37億買興富發總部三樓層 每個上班日 政院公布萊豬資訊看板 (中時 ) #台豬 #信功 #開幕 #包子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 vivo台南體驗店盛大開幕 前三日購機享豐富優惠再抽雙人假期 11:142020/12/25 科技 集團作多、散戶當沖樂 台股登高14,331點 14:172020/12/25 財經 台啤推優格草莓啤酒搶市 衝業績 18:052020/12/25 財經 內資財力雄厚 台股迎聖誕行情 04:102020/12/25 證券．權證 遠傳超前部署跨年 出動超過40台行動訊號車、300位工程人員全程待命 18:492020/12/25 財經 跨年就是要嗑肉！和牛燒肉吃到飽慶開幕祭出「揪團價」 17:552020/12/25 生活 民進黨將處分3萊豬跑票綠委 李正皓斷言結局 20:082020/12/25 政治 斥資五億 北歐奢華據點 VOLVO凱銳新莊旗艦店開幕啟動 04:102020/12/25 產業特刊 美國會提案 力促美台自貿談判 04:102020/12/25 焦點要聞 台經院預測景氣 製造業達逾6年最好 11:002020/12/25 財經 台灣本土0確診破功 林佳龍：航空機組人員擬改為7天居家檢疫 15:042020/12/25 生活 生活熱門新聞 可多睡2小時！國高中改「9點半到校」連署成案引爆學生大戰 - 生活 詐騙集團來電「你剛剛刷了90萬」 他回一句騙徒愣5秒：我要接什麼 - 生活 經血染椅好心人遞紙巾 嫩妹竟嗆12字全車傻眼：難怪女廁這麼髒 - 生活 國高中改9點半到校3年前「早有人提過」 教育部當時這樣說 - 生活 全台最新確診地圖曝光 本土破功！彰化以北幾乎淪陷 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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