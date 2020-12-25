七六人原本打算聘請冠軍教頭泰隆盧(Tyronn Lue)掌兵，但後來沒成，泰隆盧改當快艇總教練。現在傳出破局的原因是當家中鋒恩比德(Joel Embiid)投下反對票，最後球團找來了被開除的前快艇教頭瑞弗斯(Doc Rivers)。

根據美媒《The Athletic》的爆料和NBC體育分析，恩比德抗拒泰隆盧的原因居然是隊友西蒙斯(Ben Simmons)。恩比德認為泰隆盧是西蒙斯的人，如果泰隆盧拿到這個位置，球隊戰術安排可能會偏向西蒙斯。雖然兩人皆是七六人倚重的主力，並不表示彼此沒有競爭意識，雙方可能都自視為球隊一哥。

恩比德沒直接否認這些傳言，「我說了很多次，我只是盡可能掌控一切情況。我不是總管，不是管理層的人，我總是告訴他們要為球隊著想。我相信他們，身為球員這不是我該控制的事，我始終只是個球員。泰隆盧拿過總冠軍，丹托尼(Mike D'Antoni)那時是我們助理教練，然後他們選了瑞弗斯。我認為他們選得好。」

泰隆盧的經紀人是知名的瑞奇保羅(Rich Paul)，他同時也是西蒙斯、詹姆斯(LeBron James)的經紀人。詹姆斯表示瑞奇保羅的客戶彼此都很親近，可能如此才讓恩比德感到不放心。

(中時新聞網)