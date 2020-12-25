拍板定案！大村鄉民代表會25日臨時會上，公所提案全鄉鄉民春節關懷現金禮金經費約8000萬元墊付案，獲得全數代表無異議通過，預計於明年1月16、17兩天發放，大村全鄉3.8萬人明年農曆春節前夕，都將有2000元現金大紅包。
喜氣洋洋！大村鄉民代表會25日舉行第21屆鄉代會第10次臨時會，11席代表全數準時出席，主席游振府宣布開會後，宣讀提案，並在代表要求下由財政課長說明禮金發放對象、日期、請領資格與發放日期。
大村鄉今年9月7日已通過振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，明定每年每人發放額度上限為6000元；，公所提墊付案，盼先發放春節禮金，再於110年度辦理追加減預算，或是111年度預算歸墊時轉正。
財政課長劉茹華表示，參考其他鄉鎮做法，發放現金禮金，確實能達到振興經濟的實質效益，經代表會同意後，將於明年1月16、17日上午9時至下午4時進行發放，全體鄉民每人2000元。
游盛表示，目前設籍大村鄉的鄉民共38330人，預計共將發出7660萬元現金，只要發放日前未再遷出者就符合領取資格，這筆春節關懷禮金，將根據自治條例，成為常態性的福利，明年度起鄉民意外保險也加碼至100萬元，由於自治條例明定6000元上限，若財政許可前提下，並經代表會同意，不排除明年中秋節再發一筆關懷禮金。
(中時 )
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