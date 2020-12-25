近年大村鄉成為網友熱烈討論的宜居鄉鎮，大村鄉長游盛（右）強調，社會福利和基礎建設都很重要，上午代表會臨時會上神情自若。（謝瓊雲攝）

財政課長劉茹華針對提案上台報告說明，並說明預計發放的日期與細節。（謝瓊雲攝）

出席代表會臨時會的代表無異議全數同意墊付案，全案拍板定案，明年農曆春節前一周，所有大村鄉民都有2000元紅包。（謝瓊雲攝）

大村鄉代會主席游振府主持代表會，肯定鄉長游盛擴大鄉民社福，也感謝所有代表支持。（謝瓊雲攝）

拍板定案！大村鄉民代表會25日臨時會上，公所提案全鄉鄉民春節關懷現金禮金經費約8000萬元墊付案，獲得全數代表無異議通過，預計於明年1月16、17兩天發放，大村全鄉3.8萬人明年農曆春節前夕，都將有2000元現金大紅包。

喜氣洋洋！大村鄉民代表會25日舉行第21屆鄉代會第10次臨時會，11席代表全數準時出席，主席游振府宣布開會後，宣讀提案，並在代表要求下由財政課長說明禮金發放對象、日期、請領資格與發放日期。

大村鄉今年9月7日已通過振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，明定每年每人發放額度上限為6000元；，公所提墊付案，盼先發放春節禮金，再於110年度辦理追加減預算，或是111年度預算歸墊時轉正。

財政課長劉茹華表示，參考其他鄉鎮做法，發放現金禮金，確實能達到振興經濟的實質效益，經代表會同意後，將於明年1月16、17日上午9時至下午4時進行發放，全體鄉民每人2000元。

游盛表示，目前設籍大村鄉的鄉民共38330人，預計共將發出7660萬元現金，只要發放日前未再遷出者就符合領取資格，這筆春節關懷禮金，將根據自治條例，成為常態性的福利，明年度起鄉民意外保險也加碼至100萬元，由於自治條例明定6000元上限，若財政許可前提下，並經代表會同意，不排除明年中秋節再發一筆關懷禮金。

(中時 )