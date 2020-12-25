一名房東抱怨，他日前將三層樓透天厝租給一戶人家，近日退租後，他進屋察看發現整間租屋散布著垃圾與廢棄家電，客房、樓梯牆面出現「放射狀血跡」，床上也有大面積血漬，客廳被線香薰黃，天花板的壁紙幾乎全毀，讓他說「好房客真的不好找」，網友則說血跡像是命案現場，發問「對方老婆跟孩子還在嗎？」

租客留下整間房屋的垃圾與廢棄家電，客房、樓梯牆面出現「放射狀血跡」，床上也有大面積血漬。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該房東在臉書「爆怨公社」上發文表示，他2年前以每個月12600元租給該戶人家，但對方總是拖欠房租，他看在因疫情景氣不好，對方辛苦工作養育女兒，他都盡量通融，就連租約到期後也讓他們延住2個月；但是直到近日對方交還租屋後，他進屋才發現竟留下滿屋的垃圾、污垢、冰箱也剩下很多食物。

客廳被線香薰黃，天花板的壁紙幾乎全毀，房東貼出客廳的對比照。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該房東發現，客房原本就壞掉的門上，整片玻璃竟消失，客房牆面、樓梯間牆面出現「放射狀血跡」，床上也有大面積的血跡，對方還刻意藏住床上血跡，他懷疑是夫妻吵架時所留下的；此外，1樓客廳的天花板被祭拜的線香薰黃，天花板本來的白色花紋壁紙也全毀，「真的是要氣死了！」

許多網友看見屋況後，紛紛留言表示，「那個血的噴法，老婆小孩還健在嗎」、「所以我買房子寧可空著繳房貸也不出租的原因，太可怕了」、「值得慶幸的是，還好沒出人命，好房客真的不好找」、「那血我以為是命案現場」、「房客還有小孩，這樣有問題的家長，也應該通知社會局」。

(中時新聞網)