東森國際(2614)25日舉行法說會，公司董事長廖尚文指出，集團今年持續擴張線下布局與國際化市場，透過策略合作及併購相關產業，快速規模化發展通路，亦發展自營商品品牌，以差異化服務與商品服務會員，從線上到線下，預計今年營運表現將優於去年。法人估計東森國際今年EPS上看1元。

東森國際今年前三季家外廣告及寵物店持續展店帶動營收成長，合併營收為33.98億元，較去年同期19.44億元大幅成長74.79%；由於去年6月提前還船終止航運事業，今年度無航運事業虧損，今年前三季合併淨利3.43億元，歸屬於母公司淨利為3.66億元，EPS0.66元，較去年同期EPS0.04元大幅成長15.5倍;截至今(109)年九月底止，每股淨值約為11元。

東森集團跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業，建構出一站式服務的東森生活圈，整合整體東森品牌資源對消費者做出全面性生活服務，同時加乘帶動各事業業績成長，

東森國際倉儲事業，持續汰換老舊吸穀機更新機械設備以提升作業效率，並在有效的管理下，營運量穩定向上成長，雖然本年度有新型冠狀肺炎病毒(Covid-19)影響，但營業收入及營業損益分別較去年同期成長11.12%及14.59%。

合併個體新媒體及寵物事業發展方面，東森新媒體持續強化影音服務，流量持續成長，在民眾使用率、粉絲黏著度、數位營收表現及各項外部獎項榮耀均榮獲業界第一之肯定；製播的大型選秀節目「聲林之王」，榮獲第54屆電視金鐘獎「綜藝節目獎」及入圍第55屆電視金鐘獎，並於本年度製播廚藝實境選秀節目「料理之王」，持續發展IP內容發揮跨國影響力。數位廣告營收因流量成長而提升，並整合線下北捷廣告服務、聯合策略夥伴分眾樓宇廣告及禾力桌媒體，提供一站式的獨家媒體專案，東森新聞雲看好戶外數位廣告發展，取得北捷、新北環狀線、台灣高鐵、桃捷及公車街道傢具廣告之媒體代理，成為台灣最大交通媒體，並與台灣最大樓宇廣告分眾傳媒策略合作，整合新聞雲數位廣告服務，完成媒體的點線面佈局，今年前三季營收年增29.68%，預計數位及戶外廣告的整合，以及結合科技創意廣告內容之發展效益，將可持續挑戰營收高峰。

「ETtoday寵物雲」從虛擬走進實體後，透過展店及併購策略，已建立108家寵物店，成為全台最大線下寵物通路，未來將透過積極展店、自營商品、寵物店商及併購之發展策略，創造寵物雲之獲利貢獻。

旗下轉投資新零售事業東森購物透過多元化布局及大數據經營，營收持續表現亮眼，今年前三季EPS9.62元首度超過競爭業者，一舉躍居新零售電商之獲利王。未來強化「東森嚴選」，除自營保健、美妝外，增加生鮮食品，與各縣市長合作優質小農產品，推出「東森農場」，並投資「熊媽媽買菜網」，為優化會員服務，結合自然美、寵物雲實體門市，線上消費，線下體驗，並透過草莓網走向國際。

轉投資自然美公司，運用集團多通路銷售資源，及大數據會員導客，無懼新型冠狀肺炎病毒疫情衝擊，台灣上半年營收較去年同期逆勢成長40%，持續拓展直營店及加盟店，今年門市數增加50家，達到328家，成為台灣最大美容品牌。

今年3月東森集團得標之林口國際媒體園區B基地與新北市政府完成簽約，未來將結合三井及三立，打「台灣坎城」新北市新地標，並同時興建東森全球營運總部，透過場域優越地理位置發展媒體國際化，打造東南亞AI人才中心；東森集團也秉持企業社會責任，捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，回饋新北市民。

東森國際多年穩健獲利，投身公益，今年榮獲企業永續報告書金獎，及卸承攬業散雜貨類-金舫獎，旗下轉投資企業東森購物榮獲「臺灣服務業大評鑑」金牌獎，華人公益獎；自然美榮獲亞太 BIO 健康生技大獎、國家品牌玉山獎、台灣精品獎、SNQ國家品質標章認證、中華民國傑出企業大型企業組金峰獎等12項大獎；新聞雲榮獲金峰獎、國家玉山品牌獎、經英國牛津大學路透新聞研究所評比連續三年獲得台灣網路媒體使用率第一名等7項大獎;寵物雲榮獲100大經理人、服務業第壹大獎2項大獎，共25個獎項，未來將持續精進成長，打造消費者安心信賴及喜愛的東森生活圈。

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