振興三倍券使用期限倒數，超市趁本月31日前最終加碼，期間持券至美廉社消費點數11倍送；安永鮮物預購指定年菜滿3000元送300元。

美廉社今（25日）起至31日至美廉社消費，支付時含三倍券，單筆消費可享有美廉社點數11倍送；此外，因著「有用的點數叫優惠，過期的點數叫浪費」，會員即日起至明年3月31日可趁點數使用到期前，扣20點起可參加韓國「樂扣樂扣可蒸可煮微波專用保鮮盒」會員集點換購活動，其中，扣20點+199元加價換購市價66折的微波保鮮盒/握把湯碗最受歡迎，天冷時可煮1至2人的湯品或泡麵，因相當方便，目前是換購冠軍，兌換已破千組。

崇越科技轉投資的安永鮮物31日前每周四、五、六，於全台11間直營門市，以紙本三倍券消費，全館不限商品、全品項回饋三倍券面額最高20%。期間使用紙本三倍券消費並現場加入安永鮮物新會員，可再獲加碼回饋100元「振興券新會員專屬購物金」；購物金於明年1月起至2月底，可在全台門市使用。

31日持券至美廉社消費點數11倍送。（美廉社提供）

此外，活動期間選購指定年菜折扣後滿3000元再送300元折價券。今年首度以自有水產開發多款獨家年菜商品，包括限量「龍膽石斑澎湃火鍋組」，預購可享76折2980元早鳥價；以鱸魚頭骨熬製4小時的天然高湯搭配海水養殖黃金鯧的「海金鯧芋頭米粉」預購76折，早鳥價750元。今年還與連續3年獲米其林必比登肯定的「祥和蔬食」，及南門市場60年老店「億長御坊」等知名餐飲品牌合作，推出多款年菜。

安永鮮物12月31日前每周四、五、六，推出使用三倍券限時增值20%優惠，活動期間加入新會員再送100元「振興券新會員專屬購物金」，並推預購年菜享早鳥優惠價，消費折扣後滿3000再送300折價券。（安永鮮物提供）

安永鮮物「海金鯧芋頭米粉」，為海水養殖黃金鯧及純米米粉，以鱸魚頭骨熬製4小時？原價990元、預購早鳥價750元。（安永鮮物提供）

(中時 )