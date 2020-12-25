耕耘公益事務多年的生麗國際，今年12/21(一)與臺大醫院合作規劃聖誕節慶祝活動，聯合YOYO TV大哥哥大姐姐來到臺大醫院兒童醫療大樓，為了給病童一個溫暖開心的聖誕節，除了用心挑選多項禮物給病童外，生麗國際更捐贈上百萬的醫療儀器給臺大醫院，協助病童抗癌之路能更加順利，用愛與關懷溫暖了艱苦低迷的2020年。

今年與台大醫院合作，更邀請西瓜哥哥與天竺鼠姐姐，讓病童也有個歡樂的耶誕節。(圖／業者提供)

由生麗國際與臺大醫院合作的「2020歡慶聖誕節活動」，今年就在兒醫大樓一樓大廳溫暖展開，此次活動邀請到西瓜哥哥與天竺鼠姐姐，獻上青春活力的表演，穿插有獎徵答、互動小遊戲，藉由大哥哥大姐姐的魅力，與台下孩子一來一往的熱鬧互動，使得天真燦爛的笑容綻放在每個小朋友臉上，歡樂的氣氛為寒冬增添一抹溫馨。生麗國際也和西瓜哥哥與天竺鼠姐姐，化身成聖誕老人，發放小禮物給孩童們，讓孩子們也能感受聖誕節的歡樂氣息；此外，生麗國際除了帶給病童們歡樂外，做公益更是不遺餘力，捐贈臺大醫院負80度超低溫冷凍櫃、液態氮桶、自動細胞計數器等近163萬醫療儀器，拓展臺大醫院在研究方面的硬體實力，用更好更完善的設備與病童一同對抗病痛的堅強後盾。

生麗國際今年邁入20年，除了深耕專業保養保健品提供給消費者，也自2013年開始回饋社會並提出一系列公益計畫，舉凡國小營養午餐費、弱勢家庭急難救助金，再到清寒優秀學子獎助學金，生麗與家扶基金會合作近8年，已協助5萬名家扶孩子、2萬8000戶家庭，更於今年的生麗會員頒證大會上，不畏疫情考驗大手筆再捐300萬；生麗也同其他社福團體合作，輔導高關懷學生、安置弱勢家庭孩童、捐贈兒癌醫療儀器，一共投入近5500萬元於公益上；長期投入公益活動，更受到蔡英文總統的頒獎認可，為生麗國際再添一筆優秀事蹟！

正如生麗國際的LOGO一樣，象徵溫暖力量的紅色，藉由敞開的雙手，擁抱整個台灣，將溫暖散播到各個角落，生麗國際善盡企業職責回饋社會，將大眾對於生麗的支持，化作另一種能量，深入各個弱勢族群，實踐「付出讓心變得更富有」的精神，給予社會支持向上的正能量，引導孩子們飲水思源，讓底層能看見曙光，感受希望，分享愛。

生麗國際與家扶基金會合辦的「家扶七十心無限音樂會」，預計於2021/1/31在國父紀念館的舞台上亮相，天團魚丁糸團長可田擔任監製，由林逸欣、嚴正嵐、丁霜語、陳芳語等眾多藝人，帶領200位家扶孩子歷經365天培訓，突破現實框架，踏上人生中的第一個的舞台，邀請你參與這場音樂會，聆聽孩子們真摯動人的音樂演出，感受源源不絕的正能量！

(中時新聞網)