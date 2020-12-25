美國一名男子日前在家側錄女友滑手機身影，不料事後放大畫面拉近一看，竟然從女友的「瞳孔反射」，發現當時手機畫面是一張張男性照片，這才驚覺拍攝當天她正在滑交友軟體，可能在尋找約炮對象，讓他當場心碎。

據《太陽報》報導，一名男子山姆（Sam Nunn）表示，他日前看到女友在家躺床滑手機，就在一旁側錄對方，本來以為沒什麼，沒想到後來將影像放大後完全崩潰，因為他從女友的「瞳孔反射」手機螢幕發現，原來她當時不停地切換畫面，滑動交友軟體上的一張張男性照片，讓他氣得把影片PO上網。

這段影片在TikTok曝光後引起網友熱議，不少人留言大罵「如果她躺在你旁邊還這樣若無其事地滑交友軟體，代表她之前已經做過了，可以考慮把她放生了」、「你可以錄一段把她趕出去的影片嗎」、「這真的太過分」、「男友在旁邊還敢這樣，太荒謬了」、「為什麼一些女生可以這麼絕情」。

但也有網友質疑這是造假演出來的橋段「應該只是惡搞的趣味影片」、「這個很有創意」、「看起來不太像是真的」。對於網友的質疑，山姆回應強調，絕對是真的，並不是他虛構。

(中時新聞網)