大眾交通工具上都設有博愛座，有需要任誰都可以坐，不過近年來相關爭議卻層出不窮。近日，一名女網友表示，搭乘公車遇到一名年輕人，沒有起身讓位給老人家反遭碎念，沒想到年輕人下車卻讓車上所有乘客大吃一驚，貼文曝光後，隨即引發爭議。

該名女網友昨（24）日於臉書《爆廢公社二館》分享，一名頭戴鴨舌帽的年輕人，一上車就坐在博愛座上滑手機，沒多久兩位老人家也上車，年輕人發現後面還有博愛座的位子，便繼續低頭滑手機。

兩名老太太經過年輕人身邊時，便故意大聲嚷嚷「現在年輕人只會假裝滑手機」；接著就在年輕人後方的位子坐下。隔幾站後，那名年輕人起身、脫下了帽子，一頭黑髮中帶點白髮，他說「我65歲了」，接著持著「敬老卡」下車。原PO這時才恍然大悟，原來他並不是什麼年輕人，而是6旬的長者，令她直呼「有保養有差」。

貼文曝光後，不少網友熱烈回應「同是老人家，相煎何太急」、「我怎麼覺得這巴掌有點響啊」、「這招強大」、「65歲…保養的很好」、「不是還有位子嗎」；另外也有不少人感嘆，博愛座變成一種道德綁架，當初設置的美意全變了調。

(中時新聞網)