大里日前一位青年柱著手杖與其他人一樣過大里仁愛醫院與玉山銀行間的班馬線，不料中途他卻往慢車道慢行，此時國光路紅燈已轉綠燈，但青年似無反應，正在值勤的員警見狀，連忙以肉身擋車，並趕快將青年拉到路邊，原來37歲的黃男，是重度視障者，幸警即時救援，避免意外發生。

中市警局霧峰分局國光派出所巡佐陳世民及警員凃佳伶，日前在在大里區國光路二段與東榮路段執行巡邏路檢勤務時，發現黃男柱著手杖，過斑馬線時，沒有像其他行人往路邊走，反而往慢車道走去，此時眼見國光路二段的號誌從紅燈轉綠燈，大量汽機車如豺狼虎豹往青年直撲而來！警方趕緊衝上前，吹響警哨、舉起指揮棒，以肉身阻止汽、機車行進，並連忙將該名男子拉往路旁。

中市警局霧峰分局國光派出所員警，急忙將有重度視障的黃男拉往路旁，並陪他等公車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

員警詢問黃男為何有這危險舉動，原來黃男是南投人，一眼全盲、另一眼只剩一點點的視力，他表示，因為看不清楚，又不是本地人，對路況不熟，才會搞錯道路，現在要搭公車回家，但需要人幫忙才能搭上車，員警問明他要搭乘的公車班次後，陪他等了一個多小時，才順利平安送他搭上車，但著實為他擔心。

員警叮嚀黃男，若要到不熟悉的地方，最好有親友陪同，或主動尋求他人幫助，避免造成自己和他人的危險，黃男十分感謝警方的關心，並耐心陪他等公車，表示以後外出會更加注意自身的安全。

(中時 )