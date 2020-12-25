白色傑克羅素緝毒犬「JJ」，戴上耶誕髮箍，可愛吸睛。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警犬化身耶誕樹身上掛滿LED燈泡。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

耶誕節長輩與毛警官同歡，台中市警犬隊發揮創意、大玩Cosplay，毛警官們耶誕裝扮1秒化身「小麋鹿」，勇猛偵爆犬的德國狼犬歐迪，成了「黑麋鹿」，瞬間萌樣爆表；毛警官們咬著聖誕襪，裡頭裝著耶誕禮送長輩，氣氛歡樂。

溪尾國小與台中市警察局交通警察大隊25日舉行「樂齡長者營」，現場警犬隊派出緝毒犬JJ及偵爆犬Bobby展現靈敏嗅覺，隨身嗅聞長者身上的包包及「隨機藏匿」爆裂物，偵檢出毒品及爆裂物訓練檢品之氣味並立即做出反應，讓長輩們驚呼：「毛小孩金厲害！」。

黑色的偵爆犬歐迪，長相威猛，出場時一身耶誕打扮，嘴咬著紅色耶誕襪，分送給阿公阿嬤，全場爆熱烈掌聲，長輩走出戶外與警犬們的開心互動，今年度過不一樣的耶誕節。

台中市警察局交通警察大隊警員徐日進，擔任活動宣導大使，教長輩使用反光束口背包、反光手環及LED隨行燈，於昏暗清晨、夜間、濃霧及雨天等，視線較差時段出門使用，加強警示效果，用路安全多一層保障。

(中時 )