史上最俗保時捷！行政執行署法拍淪為殺肉廠2輛各以2萬賣出。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

保時捷創下史上最俗價！法務部行政執行署彰化分署25日舉辦耶誕義賣法拍，2輛新車市價高達474萬元的保時捷休旅車、第一代Cayenne S，從1元起標，雖2輛車齡超過10年，但二手行情至少也有50萬元，最後都被同一個經營汽車零件的林姓男子各以2萬元得標買走。現場也一陣驚呼，現在是「殺肉場」賣零件車嗎！

彰化分署今天法拍7輛汽車及1輛堆高機，其中3輛車和堆高機是受彰化地方檢察署囑託拍賣的沒收物，其中2輛是黑色保時捷休旅車為第一代凱燕Cayenne S，最受矚目，其他有賓士、2019年的豐田、福特與三菱汽車等。

黑色保時捷休旅車其中一輛是2006年份，李姓女車主欠稅80萬9205元，車牌在2007年3月間註銷，仍掛其他車牌上路，法務部行政執行署彰化分署將車主住址輸入google map，搜尋到車蹤後查扣，雖車子保養好，但高額欠稅，乏人問津；另輛則是來自南投某1間美食店家欠稅5萬元，車子已經故障無法發動，也沒有人願意跟著喊價，最後都由林男得標。

不僅拍賣汽車，還安排義賣，搶便宜和愛心一起沸騰，85度C埔心分店業者提供200份麵包和咖啡，每份50元，喜樂保育院義賣100包水餃，每包100元，所得全數捐給彰化縣私立基督教喜樂保育院。

此外，行政分署特別商請武界林姓茶農親至現場提供高山茶共500斤進行義賣，分別是每斤1000元、1200元及1400元，愛茶人士直呼簡直只有市價10／1，太好喝了，熱騰騰吸引大排長龍，這次拍賣，是日前遭一頁式詐騙網頁擅自冒用相關影音檔及畫面檔吸引民眾下單付款，法務部為了宣導，再度把茶農請下山，讓人一嘗好滋味。

史上最俗保時捷！行政執行署法拍淪為殺肉廠2輛各以2萬賣出。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )