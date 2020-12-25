奧斯汀寢飾年底最大廠拍「奧斯汀寢飾驚賣會」活動，自明（12／26）日起至跨年元月3日、長達9天。奧斯汀寢具董事長孫連禧表示，受疫情影響，包括乳膠、棉花等進口原料成本上漲，平均漲幅在10-15％。多年未曾調價的奧斯汀寢具，為了反映成本，2021年元月起，寢飾產品平均將調漲售價10％起！

孫連禧強調，去年奧斯汀廠拍會因為遇到暖冬，加上活動時間只有5天，因此業績表現不如預期；今年廠拍活動延長為9天，以及氣象預報跨年連假天氣恐將變天，在寒冬催化下，今年廠拍業績可望成長2至3成！

奧斯汀寢具廠拍會今年主打健康寢飾商品「奈米銀健康薄枕套」現場排隊6元銅板價，每日限量100個，每人限購1個；每日驚爆物，天天祭出限量破盤價商品。

此外，驚賣會推出購物現折券，憑券消費滿5,000元現折300元，滿1萬現折700、滿2萬折2,000、滿3萬折3,000。

另外，隨著寢具市場逐漸從單純保暖舒適升級為講求機能保健的訴求，奧斯汀寢飾在新材質的開發中不遺餘力，以「奈米陶瓷智慧機能纖維」添加在產品內棉，製成四季被，不僅輕薄、保暖且耐水洗，讓消費者有感舒適體驗全面升級。

2021年奧斯汀寢飾廠拍驚賣會降低促銷門檻，單筆消費滿1,000元以上，即可參加「吃喝玩樂百萬好禮抽」活動，有梨子咖啡火鍋券、全國飯店美食券、麗寶樂園免費入場券等多項好禮抽；更加碼可再抽10萬名床免費送；單筆消費滿2,000元，即可參加「前進花東三天兩夜旅遊券」抽獎活動；全館消費滿1,500元、3,000元、6,000元、9,000元，可獲得限定泰迪系列年度禮。

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