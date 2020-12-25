陳零九與邱鋒澤以「九澤CP」雙人組合推出定情合作曲〈陪在你身邊〉，MV上線一個月已突破百萬觀看次數，將於明年5月發行「九澤CP」首張專輯。今(12/25)正式宣布將在明年5月8日舉辦「九澤CP第四象限演唱會」。而被問到耶誕節和跨年計劃，兩人秒答：「我們都會在彼此身邊！」原來兩人昨天平安夜在錄音，錄完音後叫外賣，一起在錄音室吃丼飯共度，跨年也會一起趕場桃園和台中跨年晚會。

「九澤CP」除了預告將在明年5月推出「九澤CP」首張專輯，也將合體站上台北流行音樂中心舉辦演唱會，演唱會門票將在1月15日全面啟售，並於明年1月17日舉辦台北香堤大道廣場簽票會，重磅消息公開讓歌迷粉絲又驚又喜，直呼：「這是最棒的聖誕禮物！」

「第四象限」涉及數學領域，在第四象限裡，一正一負都是必須且共存的，一起存在才能完整一個座標。兩人對知識型企劃概念充滿興趣，覺得十分有趣，更燃起兩人躍躍欲試挑戰創意極限，順利決定往下發展。陳零九透露兩人已經開始以第四象限為主題方向，在構思「要做快歌還是抒情慢歌」，任何出題都無法難倒兩位的歌手。

陳零九、邱鋒澤因狼人殺爆紅，「九澤CP」合體威力更大，已累計5首暢銷合唱作品，音樂MV均超過百萬次觀看，其中〈天黑請閉眼〉MV在YouTube更已突破3000萬觀看次數，成為青年世代男女KTV必點神作。兩人不僅在音樂上持續創作，也拓展在主持、網路影視、潮牌領域，對此兩人表示：「從過去到現在沒有侷限自己在什麼風格，只是一直堅持做喜歡的事，和好聽的音樂。」

「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」明年1月15日開賣，可洽拓元售票系統。九澤CP早鳥禮包持續販售中，在預購期間 (2021.01.05 12:00pm) 加入九澤CP專屬社團可享有早鳥預購資格。

九澤CP將於明年登上北流開唱。（滾石唱片提供）

(中時 )