英國和歐盟達成了規模縮小的貿易協議，以及美國新紓困案停滯不前，使整體匯市受到打壓，周五英鎊在兩年半高點下方徘徊。

周五亞洲交易時段，英鎊兌美元報1.3549，未能突破上周觸及的2年半高點1.3625。

英鎊兌歐元報89.80便士，失守周四觸及的3周高點89.54便士。

英鎊兌日圓一度觸及3個半月新高，報141.06日圓，隨後回落至140.22日圓。因許多金融市場在聖誕節休市，市場交投淡靜。

美元指數報90.285，擺脫上周觸及的兩年半低點89.723。

儘管英國脫歐協議將保留英國進入歐盟單一市場的零關稅與零配額待遇，並避免了破壞性的「無協議脫歐」，但並未涵蓋英國規模更大、更具影響力的金融業。此外，布魯塞爾當局尚未決定是否允許英國進入歐盟的金融市場。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深市場策略師Gavin Friend表示：「這只是可以建立新貿易關係的開始而已」。

另有分析師表示，雖然這個協議讓市場鬆了一口氣，但該協議的基本要素將使英國與歐盟之間越離越遠，這表示自2016年以來英國資產價值減損的情況不會很快消失。

三井住友銀行首席策略師Daisuke Uno表示：「現在協議拍板了，隨著時間我們將開始看到英國脫離歐盟的經濟影響，而我認為這顯然對英國經濟不利，我認為敲定協議的所有利多都被反映後，英鎊將走跌。」

(時報資訊)