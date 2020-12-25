《幸福森林》繪本，25日舉行新書分享會。（廖志晃攝）

《幸福森林》繪本，25日舉行新書分享會。（廖志晃攝）

《幸福森林》繪本，25日舉行新書分享會。（廖志晃攝）

犯罪被害人保護協會南投分會，與南投地檢署，委託在地藝術家以獼猴、黑熊、石虎、莫氏樹蛙、貓頭鷹等台灣特有種生物為主角，繪製全國第一本介紹犯罪被害人保護的繪本《幸福森林》，讓司法保護業務寓教於樂。

《幸福森林》繪本新書分享會，25日在南投地檢署舉行，未來將透過南投縣教育處，將繪本發送縣內國中、小學及縣內各圖書館，讓更多人了解犯罪被害人保護協會的服務宗旨及目的，也讓犯罪被害人及家屬能得到完善的保護與協助。

《幸福森林》作者曾經觸犯法律，在自新後經由觀護人鼓勵，投入繪本創作，以兒童認知的角度出發，介紹犯罪被害人保護業務，不僅凸顯觀護工作的成效，同時融合更生之愛與馨生創生的修復式司法理念，展現柔性司法的一面。

《幸福森林》雖非典型的加害人與被害人，進行對話的修復案例，但從更生人立場，同時發揮自身繪畫專業才能，為犯罪被害人提供服務，猶如昇華版的司法修復，更是難能可貴。

法務部保護司司長黃玉垣表示，《幸福森林》繪本，以柔和的彩繪故事，融入被害人及家屬的生活困境及需求，引導大眾發揮同理心提供協助及關懷；書中更介紹犯罪被害人保護協會提供的各項服務，如關懷陪伴、法律諮詢、心理輔導、就業協助等內容，讓讀者對犯罪被害保護措施有所認識與了解，將犯罪被害預防及保護被害人的觀念向下扎根，是一本讓孩子、學生、家長、老師、甚至一般民眾都能零距離接觸的刊物。

南投地檢署檢察長張曉雯表示，《幸福森林》繪本讓孩子從小就理解犯罪被害保護工作，還可自行發揮創意在空白頁著色彩繪，有助於啟發孩子學習關愛，更可藉由親子共讀享受家庭生活樂趣；一般民眾也可了解犯罪被害保護工作，強化社會大眾對於犯罪被害保護的認知。

(中時 )