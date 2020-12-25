中央公園與科湳愛琴橋。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

2020年末，台中山海屯及都會區有多場跨年晚會活動，最大場「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」31日晚間7時將分別於中央公園及大里仁化公園登場。台中市政府觀光旅遊局推薦「台中樂活跨年2日遊」，邀請大家來台中安心旅遊跨新年，享受悠閒的風情文化及特色美食。

犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」31日晚間7時於水湳中央公園登場，主持陣容有納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場表演，田馥甄、周湯豪唱倒數，壓軸為林宥嘉；「大里仁化公園」主持陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，王識賢倒數、婁峻碩壓軸。

觀旅局強力推薦中央公園網美景點，「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋、視覺體驗區「彩色玻璃迷宮路徑」，是台中目前最熱門的拍照打卡景點，周邊還有許多旅宿飯店任君挑選。

隔天可以前往水湳市場，好吃又好買，早中晚皆有不同的美食店家開張營業，還有許多在地老店隱身於其中。填飽肚子後可以朝聖「台中國家歌劇院」來場視覺及聽覺饗宴，再到享譽全球的「彩虹眷村」感受繽紛世界的魔力，最後到望高寮夜景公園，取景心型意象。

此外，屯區大里康橋河畔欣賞馮偉傑、高佳群及戴梅君的小品演出，美麗的水岸景觀伴著樂聲、月色，悠閒地坐在草地上觀賞表演，甚至愜意。喜歡裝置藝術或藝文展覽的遊客隔天可以順遊Dali Art藝術廣場及纖維工藝博物館，接著參觀「霧峰林家宮保第園區」。

2021梧棲跨年晚會在中港高中體育館前廣場舉行，邀請張秀卿、許仁杰、蔡承融等藝人，以及狂夢藝術特技立方體黃子溢、YiDen Studio歪低街舞工作室、拾光樂團等一同倒數！麗寶樂園度假區跨年夜在第二停車場，頑童MJ116、安心亞、5566等輪番演出，還有精彩煙火秀。

最高冷的跨年活動就在梨山賓館前廣場，和平區公所主辦「2021魅力谷關、幸福梨山」跨年晚會，由核星樂團、永恆樂團、MIT山羊樂團等表演者輪番上陣，區公所還貼心準備暖心美食、熱湯與薑茶，讓大家不畏寒冷，共同狂歡跨年，隔天還可至福壽山天池迎接日出。

谷關場的跨年晚會位於台電前廣場，由哈斯哈斯樂團、螺絲起子樂團及泰雅歌手林保羅帶來最原味的演出，看完表演後可以直接入住溫泉飯店，在寒冬中來一趟身心放鬆的溫泉之旅。

觀旅局長林筱淇表示，台中獲知名訂房平台評為台灣前十大跨年熱門景點，山海屯及都會區跨年各具特色。配合防疫，進出高感染傳播風險場域像是公共運輸、生活消費、觀展觀賽及休閒娛樂等場所，需配合配戴口罩，提醒民眾一同做好防疫工作，平安歡度跨年夜。

谷關溫泉文化館。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

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