「美影烈嶼」攝影比賽第2名作品「軍民一家親」。（烈嶼鄉公所提供）

「美影烈嶼」攝影比賽第3名作品「八達樓子夜色」。（烈嶼鄉公所提供）

入選交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」全台30經典小鎮之一的烈嶼鄉（小金門），以其烽火桃源的獨特自然、人文景觀，成為國境之西的旅遊重鎮。烈嶼鄉公所主辦的「美影烈嶼」攝影比賽結果揭曉，近百幀角逐作品在構圖、光影中展現鏡頭下的島嶼之美，讓人看到美不勝收的精采。

鄉公所說明，這項以烈嶼鄉美景為主題，吸引台金兩地攝影高手參加的比賽，拍攝時間限定為2019年11月1日至2020年10月31日止，自2020年11月2日至11月30日收件，共有近百件作品參加角逐。

評審結果今天出爐，第1名張凱傑的「愛情」-「雙口的落日餘暉，像極了愛情」、第2名陳聖文的「軍民一家親」-「軍愛民、民敬軍」、第3名陳崑森的「八達樓子夜色」-小金門著名地標。另有10名優選、20名佳作。

其中，第1名作品可獨得新台幣1萬元獎金及烈嶼地區民宿住宿券4張、第2名可獲得新台幣5000獎金及民宿住宿券3張、第3名可獲得新台幣3000元及民宿住宿券3張。優選10名分別獲得民宿住宿券2張，佳作20名分別獲得民宿住宿券1張。

烈嶼鄉長洪若珊表示，烈嶼有獨特的戰役史蹟、閩南聚落和僑鄉文化，還有豐富的地質景觀與多樣的潮間帶生態，以及環島戰備車轍道、海岸軌條砦和一水之隔近在咫尺的廈門夜景，島嶼風情美不勝收，今年更榮獲第3屆台灣城鎮品牌獎-「綠色環境永續獎」，歡迎大家來趟輕漫遊，感受烈嶼的美與好。

(中時 )