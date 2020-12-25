中租控股旗下泰國公司-亞洲興業租賃公司ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC CO., LTD. (ASK)，宣布於今 (25) 日，完成三年期美金1億元聯貸案。中租控股表示，該資金將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。

此聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦銀行，原預計籌募金額美金6,000萬元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購達191.7％，最終以美金1億元結案。此聯貸案由9家行庫共同參與，包括瑞穗銀行、安泰銀行、兆豐銀行、日盛銀行、玉山銀行、台中商業銀行、第一銀行、華南銀行及陽信銀行等。各參貸行對於中租控股暨旗下公司長期務實經營，皆展現正向肯定與支持。

中租控股表示，中租控股於1984年在泰國曼谷成立亞洲興業租賃公司，2005年8月於泰國證券交易所掛牌上市，為中租控股旗下第一家掛牌上市公司，主要營業項目為車輛分期付款，並在泰國曼谷、東部羅勇府、北部清邁府、西部龍仔厝府、中部彭世洛府、東北部坤敬府與南部素叻他尼府等地，共設立18處分支據點。

中租控股指出，亞洲興業租賃公司旗下目前擁有二家關係企業，包括Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited，營業項目為租賃業務及財務諮詢，以及營業項目為保險經紀的SK Insurance Broker Company Limited。

(工商 )