漢翔公司送出耶誕大禮。編號11002的國機國造第二架勇鷹高教機AJT（Advanced Jet Trainer），今(25日)中午在台中清泉崗機場進行首次試飛，全程由一架IDF戰機伴飛，過程約15分鐘，測試滾行、不收起落架的基本飛行與五邊降落，過程相當順利。

國人自製第二架「勇鷹高教機，在跑道上滾行準備起飛。(讀者Wang Hsiang拍攝)

國人自製第二架「勇鷹高教機，今天進行首15分鐘成功。(讀者Wang Hsiang拍攝)

由漢翔公司首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」；今年6月22日成功在台中首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務，66架勇鷹預計115年完成交機。

據了解，漢翔公司將在民國115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

勇鷹高教機是在107年3月完成關鍵設計審查，將生產4架原型測試機，包含試飛用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，107年6月1日A1機執行上架組裝，去年9月24日出廠，由蔡總統正式命名「勇鷹號」。

(中時新聞網)