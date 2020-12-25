曼聯 Marcus Rashford 及Anthony Martial 這對前鋒組合進攻的速度十分之高（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼聯@萊切斯特城][12/26(六)20:30][編號501]

由於紅魔跟萊城雙方最近的狀況都非常之好，本場賽事實力旗鼓相當，如果其中一隊可以在聖誕快車階段取得關鍵性勝利的話，將會對本賽季的前四排名有非常正面的影響。

曼聯經歷了聯賽 6連勝之後，慢慢地已經變為本賽季的爭標分子。賽季剛開始的時侯，Ole Gunnar Solskjær 的主帥位置仍然沒有坐穩，但在一眾紅魔球員的努力之下目前已升上積分榜的第3位。

萊切斯特城在客場的表現特別出色，不過本場比賽返回主場迎戰本賽季作客有全勝紀錄的曼聯壓力反而在主隊身上。狐狸兵團於主場出戰將必會採取主動於前場進行壓迫，這對紅魔擅長的防守反擊戰術更為有利。

曼聯的前鋒線速度高，Marcus Rashford、Daniel James及Anthony Martial，都能夠快速地反守為攻，而他們最近的把握力亦相當高。萊切斯特城前鋒Jamie Vardy延續他的進球紀錄，這位炙手可熱的射手如果每場比賽都可以上陣，對打進積分榜前4的位置有十分大的幫助。

預料本場比賽將會非常緊湊，勝負可能會是以單一球員突破表現或一個失誤所奠定，故本場賽事雙方最終將會不分上下，和氣收場。主推和局進球小。

本賽季加盟切爾西的 Timo Werner 仍在適應英超的比賽節奏 （圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西@兵工廠][12/27(日)01:30][編號505]

對於兵工廠以及主帥 Mikel Arteta 來說本場比賽絕對是一場生死大戰，假如繈續落敗的話，球隊將掉進萬劫不復之困境。

所有球評都沒有預料到，本賽季初期對兵工廠的期望還相當之樂觀。所料不及來到三分之一的比賽之後兵工廠的表現完全走向相反的方向，球隊出現了信心問題，情況本之不妙。兵工廠本賽季比賽雖然經常取得極大部份的控球時間，但各球員並不知道如何將此優勢轉化為進球。球隊目前極度缺乏創造力，打握能力也相當低，所以光是擁有高的控球率對手也不會害怕。

切爾西目前正經歷低潮期，最近連敗給狼隊及艾佛頓。本賽季剛加盟的 Timo Werner 承認最近的確仍在適應英超的比賽節奏，只要能保持固定上場比賽，慢慢會抓回以往在德甲的進球觸角，Timo Werner 始終都是一位極高質素的球員。

雖然兩隊最近的表現都不是太好，在比較兩隊的球員實力以的話，目前應該是切爾西會被看好一線。預計本場比賽藍戰士會作客擊敗兵工廠凱旋而歸。本場主推客勝進球大。

孫興民狀態火熱，目前是熱刺隊中的進球王（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[熱刺@狼隊][12/28(一)03:15][編號515]

José Mourinho 所帶領的熱刺在連續好幾場都沒辦法取得勝利之後，本場比賽面對狼隊可能會是一個很好的時間去重拾勝利的時機。

狼隊的首席前鋒Raúl Jiménez之前嚴重受傷目前還沒有可以上場比賽，令到球隊的進攻能力減弱，進球數字實在偏低。狼隊的成績之所以會有所下滑，很大程度是因為兵源不足。目前已有好幾名的主力球員受傷，替補力量單薄，在聖誕快車來臨之前又要兼顧歐霸盃的比賽，聯賽表現不太好的狀況之下，積分榜排名自然未如理想。

熱刺在經過一段相對較難應付的賽程之後，本場比賽開始極度需要重返勝利的軌蹟了。在作客比賽的表現十分之出色，防守方面依然相當有紀律，於反擊時速度快效率高，但需要加強射門的把握力。Steven Bergwijn 以及 Harry Kane 不可以再錯失必進球的機會，因為對上有質素的球隊時一、兩個必進球的差異將會令球隊由勝利轉成平局、由平局轉為敗仗。

不過目前孫興民狀態火熱，前線火力非常強勁，本場比賽有有可能看到 Gareth Bale 上陣。相比之下狼隊的前線則出現「死火」的情況。預計熱刺將可作客擊敗狼隊，重返聯賽前4位置。本場主推客勝進球小。

(中時新聞網)