竹山秀傳醫院院長謝輝龍（右）認為，劉陳采蘋阿嬤（中）的故事十分具有啟發性，提醒民眾注意身體保養和善用健保福利；開刀後也致贈阿嬤紅包，祝福她「健康吃百二」。（黃立杰攝）

家住鹿谷鄉93歲的阿嬤劉陳采蘋，21日因膀胱問題至竹山秀傳醫院就診，醫院掛號時驚訝發現，阿嬤竟從未使用過健保卡，一直以來身體保養的很好，25日開刀後依然精神奕奕。

阿嬤的孫女黃小姐表示，阿嬤的身體一直以來硬朗，秘訣是作息固定，早上5點多就起床；以及三餐規律，而且年歲大了胃口還很好，早餐她習慣吃稀飯配醬瓜，午餐和晚餐則都吃7分飽，喜歡吃蔬菜和水果，夏天特別愛吃西瓜，其他如龍眼、荔枝也十分偏愛。

劉陳采蘋一直保有運動習慣，現在年紀大了行動較不便，仍會飯後在家伸展筋骨。家人表示她3、4年才會感冒一次，會吃一點成藥，休息讓身體自然回復，因此雖然都有繳健保費，卻從未使用過。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，劉陳采蘋這次是因為血尿症狀就醫，經檢查發現是膀胱輸尿管有腫瘤，經24日微創手術後，25日恢復狀況良好。

謝輝龍說他當醫生這麼久，台灣全民健保制度也已上路25年，第一次碰到沒用過健保的人，他認為阿嬤的故事非常有鼓勵意義，國人一年平均要用15．7次健保，劉陳采蘋93年來才第一次使用，足見不是小病急就醫，平時就該注意身體保養，也提醒每一個人善用醫療資源。

(中時 )