富士達保險經紀人新服務據點「高屏三區部」25日開幕，由職場負責人業務總監林秉志率領數十人菁英團隊，成立富士達保經在高屏地區的第三處服務據點，深耕在地服務更多鄉親，期望提升高屏地區的保險服務市場發展。

開幕茶會超過百位嘉賓參與，多家合作產壽險公司代表皆出席祝賀，包含新光人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、全球人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、華南產險、國泰產險、富邦產險、泰安產險、明台產險、台壽保產險等。曾擔任富士達課程講師的世界冠軍吳寶春師傅也特別贈花祝賀。富士達保經積極拓展服務據點，持續廣納全台優秀人才，力拼成為保險業務人員的逐夢首選。

富士達保經創立14年來，持續用心經營在地商家與客戶，近幾年更積極搶進南台灣拓展服務版圖，陸續於嘉南及高屏等地成立共六處服務據點。

本月開幕的富士達保經「高屏三區部」，是由數十位保險年資豐富的業務夥伴組成。多數主管皆曾獲得MDRT百萬圓桌與國際龍獎IDA殊榮，其中甚至不乏具備RFC國際認證財務顧問師資格的資深財務顧問。

高屏三區部職場負責人的業務總監林秉志踏入保經業已逾十多年，對於上百種保險商品更是瞭若指掌，擅長為不同客群挑選商品並規劃最合適的組合。由於看好富士達保經具「穩健經營」與「完善行政支援」等優勢，選擇帶領夥伴們一同加入再創事業高峰。

林秉志表示，轉戰富士達保經後，幾個月內便開始職場籌備規劃，過程中雖充滿不少挑戰，但在總公司全力支持相挺下，高屏三區部仍在2020年順利達成開幕目標，也讓我們更加堅信選擇「對」的公司，才會讓事業走得更長久，也才能實踐自己的夢想。

明年，富士達保經規劃協助更多有抱負的夥伴成立職場，在全台各地打造「築夢平台」，讓保險人才都能發揮所長、勇敢追夢。此外，也將定期辦理「築夢講座」，邀請各領域名人開講，分享人生經驗和睿智建言，期望幫助職涯發展感到困惑或迷茫的職場人士找到正確方向。

富士達保經董事長廖學茂表示，今年富士達成立了三個新據點和一個教育訓練暨育成中心。然而市場不斷出現新挑戰，我們的腳步更不能停歇，因此明年也會持續成立新服務據點，將人才培育視為重點項目，期望富士達能成為保險業務同仁築夢的優先首選。

2021年的1/5（二）、1/12（二）及1/9（二）三日，富士達保經將在北中南三地舉辦「築夢講座」，邀請到知名「職場達人-黃大米」及激勵人心「生命鬥士-李歐」開講。

(工商 )