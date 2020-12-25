川普政府本月初宣布，承認摩洛哥對西撒哈拉這個爭議地區的主權後，美國國務院今天宣布，將先成立「線上」領事館，隨後在西撒哈拉地區設立功能完整的領事館。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）月初拋出震撼彈，宣布支持摩洛哥對西撒哈拉的主權。摩洛哥與由阿爾及利亞撐腰的波利薩里歐陣線（Polisario Front）在當地領土爭端已存在數十年。

摩洛哥成為繼阿拉伯聯合大公國與巴林之後，今年第3個透過美國斡旋和以色列關係正常化的國家，蘇丹也已答應跟進。

在簽署宣告將在西撒哈拉港市達克拉（Dakhla）設立美國領事館前，以色列及摩洛哥間首架直航商務班機22日起飛，美國總統川普的女婿暨顧問庫許納（Jared Kushner）與以色列代表團也在這架班機上。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上說：「很高興地宣布美國將展開在西撒哈拉地區設立領事館的程序。西撒哈拉地區設立新虛擬外館即刻生效。」他還說，「接著很快將成立功能完整的領事館」，但未說明時間表。

蓬佩奧也說，美國未來「將持續支持政治談判，以協助摩洛哥政府解決與波利薩里歐陣線的問題」。

(中央社)