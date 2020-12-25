開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，今（25）日上午在新北市金山區美田市民活動中心舉行首場說明會，下午2時接續在萬里區野柳市民活動中心舉辦第二場，同樣受到漁民強烈反彈，不願讓廠商按預定程序說明，會議僅進行半小時，在反對聲浪中由漁會理事長帶領集體退席。
下午萬里區說明會同樣有百餘位漁民到場，新北市議員白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪及立委賴品妤也出席，輪流發言力挺漁民，反對在北海岸興建離岸風電場。
賴品妤表示，身為北海岸的立委，她認為北海岸不適合做風電，她也理解中央有些政策是不行的，能源局在2015年就公布36個風電潛力場址後，後續沒有一個統籌的能源政策，以致於風電的廠商在36個場址外，開始在看台灣有哪裡適合做風電，然後就提出申請，她認為中央的政策應該要更完善。
萬里區漁會代表張永耀表示，東北角這個東海漁場是聯合國公佈的世界10大優秀漁場之一，每年產值至少500億以上，竟然選址到這個優秀漁場來，保護都來不及，我們英明的政府是不是腦筋壞掉了？
下午2時30分，萬里區漁會理事長練聰明再次強調不同意興建風電場，廠商也不用再說什麼，隨即號召在場漁民集體退席。
(中時 )
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