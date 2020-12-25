北海岸離岸風電萬里說明會，漁民高喊抗議集體退席。

開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，今（25）日上午在新北市金山區美田市民活動中心舉行首場說明會，下午2時接續在萬里區野柳市民活動中心舉辦第二場，同樣受到漁民強烈反彈，不願讓廠商按預定程序說明，會議僅進行半小時，在反對聲浪中由漁會理事長帶領集體退席。

下午萬里區說明會同樣有百餘位漁民到場，新北市議員白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪及立委賴品妤也出席，輪流發言力挺漁民，反對在北海岸興建離岸風電場。

賴品妤表示，身為北海岸的立委，她認為北海岸不適合做風電，她也理解中央有些政策是不行的，能源局在2015年就公布36個風電潛力場址後，後續沒有一個統籌的能源政策，以致於風電的廠商在36個場址外，開始在看台灣有哪裡適合做風電，然後就提出申請，她認為中央的政策應該要更完善。

萬里區漁會代表張永耀表示，東北角這個東海漁場是聯合國公佈的世界10大優秀漁場之一，每年產值至少500億以上，竟然選址到這個優秀漁場來，保護都來不及，我們英明的政府是不是腦筋壞掉了？

下午2時30分，萬里區漁會理事長練聰明再次強調不同意興建風電場，廠商也不用再說什麼，隨即號召在場漁民集體退席。

開發商德能集團今日下午在萬里區舉辦第二場北海岸離岸風電建設說明會。（王揚傑攝）

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