台南市佳里區公所送社區長輩聖誕禮，公所替代役男特別「層層包裝」禮物盒，除了讓長者訓練手部的靈活度，也讓長輩體驗拆禮物的樂趣。

佳里區公所25日聖誕節當天於下營里關懷據點舉行健康促進暨防災宣導聖誕活動，準備了「層層包裝」的禮物盒送參與長輩，禮物的包裝設計了重重的關卡，想要獲得禮物必需戴著手套拆除外包裝，各層中間還綁繩增加困難度，以增加活動的樂趣。

佳里區公所替代役男設計桌遊活動，訓練長輩記憶力。（台南市佳里區公所提供／劉秀芬台南傳真）

下營里為佳里區淹水潛勢區，本次特別藉由健康促進活動，宣導災害防範及救援的重要，並跳脫以往制式的宣導方式，將標語包裝在禮物盒中，讓長者念出標語增加記憶，區長朱雅宏亦和長者一起拆禮物同樂。

朱雅宏表示，本系列活動由替代役男陳冠羽設計內容、許翔凱及陳律豪協助進行，9月開始已於延平社區等10個關懷據點進行「佳里記憶」系列健康促進活動，以在地農作物及建築物設計圖卡帶領長者進行桌遊活動，目的為訓練長輩圖像記憶力，希望藉由替代役年輕人的創意，帶動長輩們的活力。

(中時 )