2020政壇大驚奇，就是出現了兩位外界、特別是被藍營認證的「幹話王」：行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中。他們常分別在回應政策議題或出席活動時，冒出金句，令人傻眼。《中時新聞網》在歲末之際特別重現這些經典語句，帶您「回味」兩大天王到底是怎麼說的。
整體而言，這些金句多半在下半年才一下冒出，原因可能是上半年蘇內閣忙著防疫，行事謹慎小心，之後隨著防疫有所成績，心態不免鬆懈。許多民眾也認為蘇內閣變得自大起來，陳時中也「走鐘」了，因而其發言屢被檢視、批評。
陳時中在2020年的金句，包括談「小明」不能回台時，稱「我們一開始是可以選擇國籍的，已經選擇國籍而沒有選到台灣的國籍，現在就要自己做安排、自己承擔」，遭到批評；另在護航萊豬政策時，連番發言外界也不敢苟同。
蘇貞昌則以霸氣治軍，其中在視察高雄榮總分院工程時，只因停車位問題當眾「洗臉」院長，挨批太超過；此後則多次因萊豬問題冒金句，讓外界留下幹話王的印象。同場加映，未列入表中的一句是，蘇貞昌因使用三倍券買漫畫給孫女，遭批竟打統編，事後他解釋不知情、不會報公帳，不知「有人多事」去打統編。由於此事12月14日才發生，民眾大概還沒忘，就不用再特別幫大家回顧「有人多事」這一句了。
(中時新聞網)
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