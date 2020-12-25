有「花蝴蝶」之稱的美國天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）出道超過30年，發行過許多膾炙人口的歌曲，其中一首《All I Want For Christmas Is You》成為聖誕節必聽經典名曲，昨(24)日適逢平安夜，她也應景曬出一張美照，卻被網友質疑「修圖修過頭」，引發議論。

隨著聖誕節來到，瑪麗亞凱莉於台灣時間24日時發文，似乎是有感於2020一整年相當不平靜，因此寫下：「還有一天平安夜就要來臨，大家都要平平安安」，接著應景曬出一張符合聖誕氛圍的照片，只見她身穿紅色洋裝，並對著遠方露出一抹微笑，不難看出迎接聖誕節到來的雀躍心情。

不過這張照片卻被眼尖網友查覺有異，除了瑪麗亞凱莉有著尖下巴及鵝蛋般的臉蛋之外，還有火辣的水蛇腰，與現實身材落差相當大，因此被網友質疑修圖修過頭，也立刻引發議論，更有網友直言差點誤認成別人。

經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》去年適逢發行25週年，首次拿下告示牌排行榜冠軍，日前時隔一年之後，再度重返排行榜冠軍寶座，讓瑪麗亞凱莉又驚又喜，因此有網友指出瑪莉亞凱莉光憑這首歌在每年聖誕節期間播一次，光賺的版稅基本上就不愁吃穿了。

(中時新聞網)