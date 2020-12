有「花蝴蝶」之稱的美國天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)出道超過30年,發行過許多膾炙人口的歌曲,其中一首《All I Want For Christmas Is You》成為聖誕節必聽經典名曲,昨(24)日適逢平安夜,她也應景曬出一張美照,卻被網友質疑「修圖修過頭」,引發議論。

隨著聖誕節來到,瑪麗亞凱莉於台灣時間24日時發文,似乎是有感於2020一整年相當不平靜,因此寫下:「還有一天平安夜就要來臨,大家都要平平安安」,接著應景曬出一張符合聖誕氛圍的照片,只見她身穿紅色洋裝,並對著遠方露出一抹微笑,不難看出迎接聖誕節到來的雀躍心情。

不過這張照片卻被眼尖網友查覺有異,除了瑪麗亞凱莉有著尖下巴及鵝蛋般的臉蛋之外,還有火辣的水蛇腰,與現實身材落差相當大,因此被網友質疑修圖修過頭,也立刻引發議論,更有網友直言差點誤認成別人。

經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》去年適逢發行25週年,首次拿下告示牌排行榜冠軍,日前時隔一年之後,再度重返排行榜冠軍寶座,讓瑪麗亞凱莉又驚又喜,因此有網友指出瑪莉亞凱莉光憑這首歌在每年聖誕節期間播一次,光賺的版稅基本上就不愁吃穿了。

(中時新聞網)