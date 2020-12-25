3款特殊口罩 家樂福指定分店限購 16:112020/12/25 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國旗口罩。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，限量特色口罩盡出，家樂福即日起於指定分店開賣國旗款、小雛菊、櫻花粉3款口罩。台灣康匠立體口罩-國旗款，5入88元，限量6500包，每人限購1包；清新宣言醫用平面口罩（成人）-小雛菊和櫻花粉，皆30入299元，前者限量3300盒，後者限量2600盒，每人限購1盒。 清新宣言醫用平面口罩（成人）-小雛菊，30入299元。（家樂福提供） 清新宣言醫用平面口罩（成人）-櫻花粉，30入299元。（家樂福提供） 利多齊發 威潤樂看2021 全聯家樂福愛買 拒當全民公敵 (中時 ) #限量 #限購 #家樂福 #國旗 #小雛菊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中大里草莓園成熟 聖誕假期採果樂 16:202020/12/25 寶島 高雄新市鎮Ⅱ連三天區段徵收土地取得協議價購會議 13:592020/12/25 區域情報-高雄 集團作多、散戶當沖樂 台股登高14,331點 14:172020/12/25 財經 新光保全、肚肚 助餐廳數位轉型 04:102020/12/25 產業特刊 We Sweet聯名Reese’s花生巧克力 全聯元旦美式限量1元 16:572020/12/25 生活 三倍券倒數 美廉社點數11倍送 安永鮮物預購年菜3000送300 15:322020/12/25 生活 警犬耶誕變裝與長輩做互動訓練 讓人直呼：金厲害！ 15:442020/12/25 寶島 「無印」台南南紡門市 全台首家「聯連市」市集搭起農特產平台 16:142020/12/25 生活 台中元旦國旗裝好吸睛 五歲小禮兵操槍萌翻 14:492020/12/25 寶島 奈國爆其他新變種 陸英航班暫停 04:102020/12/25 焦點要聞 集資購地夯 台中水湳地價創高 04:102020/12/25 產業．科技 生活熱門新聞 經血染椅好心人遞紙巾 嫩妹竟嗆12字全車傻眼：難怪女廁這麼髒 - 生活 全台最新確診地圖曝光 本土破功！彰化以北幾乎淪陷 - 生活 「年輕人裝滑手機」不讓博愛座遭碎念 他脫帽全車愣了 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 紐籍機師偕「廣達妹」搭北捷 陳時中證實：不公布有原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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