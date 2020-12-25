疫情升溫，限量特色口罩盡出，家樂福即日起於指定分店開賣國旗款、小雛菊、櫻花粉3款口罩。台灣康匠立體口罩-國旗款，5入88元，限量6500包，每人限購1包；清新宣言醫用平面口罩（成人）-小雛菊和櫻花粉，皆30入299元，前者限量3300盒，後者限量2600盒，每人限購1盒。

清新宣言醫用平面口罩（成人）-小雛菊，30入299元。（家樂福提供）

清新宣言醫用平面口罩（成人）-櫻花粉，30入299元。（家樂福提供）

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