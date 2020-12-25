基隆市政府將仁愛區傳統漢式三合院「修竹居」指定為市定古蹟。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府將座落於仁愛區傳統漢式三合院「修竹居」及中山區「基隆燈塔」指定為市定古蹟，文化局長陳靜萍表示，修竹居是私有宅第，將進行保存維護。至於燈塔園區外圍，先前已設置景觀平台，提供民眾駐足觀賞，交通部航港局指出，未來樂意和市府合作會提供旅客參觀服務。

文化局長陳靜萍指出，「修竹居」緊鄰仁愛區行政大樓，建築物的磚作、泥作、剪粘、大木等均具有高度藝術價值，建物興建於日治時期昭和年間，是基隆罕見的古蹟建築形式，也是目前指定文化資產中，唯一的漢式宅第古蹟，文資價值高，在歷次的普查及調查中，都被認為應指定或登錄為追蹤標的，能有效增添文化資產多元性。

「修竹居」屬於私有宅第，陳靜萍說，文化局將協助所有權人進行古蹟的保存維護，依法先辦理調查研究，後續進行修復作業，延續建築的歷史價值與過往風華；而「基隆燈塔」則在西元1900建造，是日治時期第三座燈塔，也是第一座磚造燈塔，在大基隆歷史場景再現整合計畫中扮演重要節點。

文化局說，基隆燈塔是日籍技師大澤正業所建造，採用預製鑄鐵樓梯，建有地下儲水箱等空間，具高度歷史價值，其中旋轉折射透鏡至今仍存，相當稀少性不易再現，也是一座具導航功能，能正常使用與運作的文化資產。交通部航港局指出，燈塔雖未對外開放參觀，但園區外已設置景觀平台，提供駐足觀賞外，未來也樂於與市府合作，適度提供旅客停留、參觀的服務。

(中時 )