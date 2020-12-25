五堅情要將5人在「狼人殺」特有的默契與魅力吹進紅白。（台視提供）

《2021超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容包括時隔7年後再以洗腦神曲〈超跑情人夢〉回歸歌手身份的卜學亮，以及陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成的高人氣團體「五堅情」，兩組人馬不只要high翻小巨蛋，更要帶給觀眾熱鬧除夕夜。

卜學亮表示，能陪伴大家過除夕是很開心的事，也打趣說：「7年前的歌，不管在歌曲、舞蹈、MV，都沒有違和感，表示我們這首歌的成功。」再次以歌手之姿重新站上舞台，他感性透露「這是很不容易的事」，並稱會演唱多首經典組曲「希望每一首歌都能讓大家有不同的感受」。

做足準備的卜學亮，在體力方面更是不馬虎，自虧「之前在唱〈超跑情人夢〉，其實也是會喘，只是呈現出比較不喘的感覺」，透露平時就在騎腳踏車或跑步鍛鍊自己，直到現在都不曾鬆懈；揮別2020年，卜學亮也不忘傳達正能量給大家「風雨過後才會有彩虹，2021年我們一起加油」。

五堅情則是要將5人在「狼人殺」特有的默契與魅力吹進紅白舞台，對於即將「攻蛋」，成員們一致表示相當期待，其中陳零九自信表示做好準備、保持平常心，並希望把最好的一面呈現給大家，邱鋒澤更透露會精心設計一些表演，希望觀眾朋友會喜歡。

婁峻碩4年前曾以節目《我要當歌手》登上「紅白」，回想當時，他笑說：「只能用很緊張來形容，今年能以『五堅情』身份，再次攻蛋上台唱跳，非常興奮。」偉晉也透露服裝上會好好搭配，請大家期待，賴晏駒則感性說：「之前到『紅白』都是為其他藝人跳舞為主，從來沒有自己當主秀的演出，這次能跟『五堅情』一起演出，覺得十分榮幸。」。

《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月23日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕（2月11日）在台視播出。

(中時 )