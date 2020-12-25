立積(4968)隨著測試機台陸續到位，法人看好，12月營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，隨著5G在全球的大規模布建，WiFi 6需求強勁，營運持續樂觀。

立積10月、11月每股稅後盈餘分別為1.41元、1.64元，由於立積自購封裝機台置於OSAT廠生產，12月底總數將達60台，在測試產能提升下，法人看好，立積12月營收有機會挑戰歷史新高。

立積目前訂單能見度達明年6月，立積看好明年第一季的整體出貨量季增上看2倍，立積也會再增加25%的新產能，目前因為由於WiFi 6的FEM已佔營收30%，且使用在Router上的WiFi 6 FEM以及用在手機上的WiFi 5 FEM的需求非常強，立積預估最快在明年上半年出貨手機用的WiFi 6 FEM，整體公司營運到明年能見度依舊很高。

另外，立積已開始出貨5GHz的RF Sensor，毛利率較目前公司所有產品線中最高的，應用在智慧燈具上；10GHz的RF Sensor也打入全球品牌家電客戶，預計明年第一季量產，若以目前全球IR的市場產值，及未來IoT的需求，立積認為RF Sensor將有很大的成長空間。

(時報資訊)