南韓官員周五表示，由於目前的限制措施未能扭轉疫情發展，周五單日確診數再創新高記錄，因此政府計畫在本周末討論是否需要進一步收緊社交距離規定。

韓國疾病管理本部稍早前公布，截止周四午夜，南韓新冠肺炎確診病例新增1,241例，再創疫情爆發以來的最高記錄。

過去幾周，南韓的單日確診數一直徘徊在約1000例的歷史高點附近，但基於經濟方面的考量，該國政府仍然抗拒至少對大首爾地區實施最嚴格第3級限制措施的聲浪，並稱這是最後不得已的手段。

第3級限制措施實際上也就是封城，僅允許必要工作人員可以出門上班。

南韓衛生當局將單日確診數再創新高歸咎於首爾一座監獄爆發疫情，並宣布政府官員將在周日會商，以決定是否必須將社交距離限制拉高到第3級。

衛生部高層Yoon Tae-ho表示：「一周平均單日確診數已經超過千例，但我們仍然認為這比較可能是暫時現象。不過，它會如何影響我們對於第3級的決定，我們將在周日召開會議，並公布結果」。

(時報資訊)