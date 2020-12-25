台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日晚間在學校附近，遭到28歲男子梁育誌擄走，性侵後勒斃棄屍山區，消息一出震驚全台社會。藝人白冰冰多年前遭遇女兒被綁架撕票，她特地製作了一支影片，盼能給予鍾女的父母一點安慰，隨後鍾母也轉發貼文，並表示「只有妳懂得我的痛」。

白冰冰在影片中寫著，「親愛的孩子，台灣對不起妳，妳熱愛的台灣，信任的台灣，卻讓妳回不了家，我真的好難過，只能表達我的心情真是超級難過，不但無法安慰那失去女兒的父母，更勾起了自己內心的深深傷痛！」而背景音樂播放的則是白冰冰所演唱的歌曲《放不下》。

白冰冰直言，發生過這麼多次的教訓，暴徒總是敢以身試法，為什麼始終沒有辦法杜絕這些憾事？她也吐露了自己多年來的心聲，「常常聽到一句話（同理心），但其實沒有親身經歷那種撕心裂肺的痛楚，彷彿把心臟一瓣瓣切開，再重新洗滌裝回來，用盡一切方法也無法洗淨自己的傷痛！」

白冰冰的獨生女白曉燕，1997年遭到強盜集團綁架撕票，此為台灣司法史上最重大的刑案之一，這件憾事是白冰冰心中永遠的痛，她整整哭了15年才走出來，她也呼籲政府應「亂世用重典」，別讓無辜生命白白犧牲，別讓無用的人權言論踩著被害人的鮮血蔓延，請還被害人一個公道。

此外，白冰冰也希望大家可以一起為鍾女的雙親打氣，「雖然安慰無法減輕傷痛，但給他們知道大家跟他們在一起，他們不孤獨」。鍾母的臉書大頭貼目前已換成黑底白色緞帶，下方英文句子意思為「停止對婦女暴力」，而她在11月25日也轉貼了白冰冰的影片，並寫下「只有妳懂得我的痛」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)